Qui pourra aller le chercher ? Loic Meillard a réussi une énorme perf', ce dimanche, lors de la première manche du deuxième slalom de Garmisch-Partenkirchen. Déjà sur le podium la veille, le Suisse a mis une claque à la concurrence et repoussé ses premiers poursuivants, son compatriote Ramon Zenhaeusern et Johannes Strolz, à un peu plus d'une demi-seconde (+0"51). Pour les Bleus, les sentiments sont contrastés après un samedi délicat : Alexis Pinturault a bien réagi pour s'offrir le 5e temps, alors que Clément Noël est lui sorti de piste...

La sortie de trop ? Noël, nouvelle déception en première manche

Champion olympique de slalom à Pékin, le Vosgien fait une croix sur le petit globe de la spécialité. Pas franchement aidé par le tirage au sort (dossard N.7), le skieur de 24 ans s'est fait piéger dans le mur et a craqué après une dizaine de portes. Il s'agit de son cinquième zéro pointé de l'hiver, le deuxième en deux jours après son échec en deuxième manche samedi.

Belle réaction de Pinturault

Pas franchement dans le coup non plus lors du premier rendez-vous bavarois, Pinturault a en revanche bien réagi ce dimanche matin. Parti avec le dossard 13, le tenant du gros globe de cristal a tout simplement réussi sa meilleure manche de slalom de l'année malgré une première portion un peu timide. Fort à mi-pente, plus relâché, le Tricolore a coupé la ligne avec le cinquième temps, à 0"69 de la référence.

Du relâchement et de la vitesse : Pinturault a repris des couleurs en première manche

Il faudra tout de même être très fort en deuxième manche pour aller chercher un podium. D'abord parce que Meillard a skié à la perfection du début à la fin pour se construire une marge confortable. Ensuite parce que les outsiders, nombreux, se tiennent dans un mouchoir de poche. Outre Zenhaeusern et Strolz, Sebastian Foss Solevaag (+0"80), Manuel Feller (+0"80) et Henrik Kirstoffersen (+0"88) ont tous une belle carte à jouer. Plus fou encore, il faudra compter sur l'Espagnol Joaquin Salarich, auteur du quatrième temps (0"55) avec le dossard 49... et après avoir accusé 7 dixièmes de retard au premier inter ! Rendez-vous à 12h30.

