Il n’y aura pas de huitième vainqueur différent en slalom cette saison. Décidément intouchable à Garmisch-Partenkirchen ce week-end, déjà vainqueur la veille, Henrik kristoffersen a remis ça ce dimanche pour remporter le deuxième slalom disputé en Allemagne, sa 2e victoire de la saison dans la discipline. Le Norvégien a devancé le Britannique Dave Ryding (+0''35) et l’Allemand Linus Strasser (+0''47) et profite de son succès pour s’emparer du dossard rouge de leader de la spécialité. Seul Français classé, Alexis Pinturault a coincé en seconde manche et termine 12e.

