Et de 7 ! Le plus solide en seconde manche, Henrik Kristoffersen a remporté ce samedi le premier des deux slaloms de Garmisch-Partenkirchen, devenant ainsi le 7e slalomeur différent à s’imposer cette saison en Coupe du monde, en sept épreuves. Le Norvégien a devancé le Suisse Loic Meillard (+ 0''14) et l’Autrichien Manuel Feller (+ 0''77) pour signer la 25e victoire de sa carrière, sa 20e dans la discipline. Les Français sont eux passés à côté de leur slalom, à l’image de la sortie de piste du champion olympique Clément Noël.

Kristoffersen, plus d’un an après

Il ne pouvait décemment en être autrement. Après les victoires de Clément Noël, Sebastian Foss-Solevaag, Johannes Strolz, Lucas Braathen, Dave Ryding et Linus Strasser, on a très vite senti que l’on aurait un nouveau vainqueur sur la piste allemande. Après la première manche, un seul des huit premiers avait déjà gagné cette saison. Il s’agissait de Linus Strasser (finalement 6e).

Braathen et Foss-Solevaag, eux, étaient déjà sortis. Mais en slalom plus encore que dans toute autre discipline, un Norvégien peut en cacher un autre. Surtout lorsque l’on parle d’Henrik Kristoffersen. Complètement à l’envers au début de l’hiver (11e, 12e et deux abandons pour commencer), en quête d’une victoire en slalom depuis plus d’un an (Chamonix en janvier 2021), le double vainqueur du petit globe (2016 et 2020) montait en puissance depuis janvier, à l’image de sa 3e place à Kitzbühel ou de ses 4e places à Schladming et aux JO. Mais il manquait encore ce petit plus qui le séparait de la victoire.

Pas ce samedi. A Garmisch-Partenkirchen, le Norvégien aura été d’une solidité à toute épreuve. D’abord pour se placer en première manche (2e à 0''07 de l’inattendu Nef), en profitant de son dossard 1. Puis pour faire la différence. Il aurait pourtant pu tout perdre dans le mur, d’entrée de seconde manche, avec une grosse faute qui a manqué de le mettre au tapis. Mais il s’est parfaitement repris. Mieux que ça, il a découpé le reste de la manche. Aérien sur le bas du mur, il a parfaitement négocié la transition avec le plat final, une section primordiale pour engranger de la vitesse où il ne fallait pas faiblir.

Amiez, l’éclaircie tricolore

C’est ce qui a coûté si cher à Loïc Meillard, pourtant en tête à mi-pente (-0''14). Mais tenir physiquement n’a jamais été un problème pour Kristoffersen, qui a bien lâché sur le bas pour finalement devancer le Suisse. Derrière, Tanguy Nef n’a pas tenu la pression de refermer le portillon et a enfourché, offrant au Norvégien son deuxième succès de l’hiver après le géant d’Alta Badia, la 25e victoire de sa carrière. Si la performance du jour est à mettre à l’actif de l’Espagnol Joaquim Salarich (8e malgré un dossard 50 !), le vainqueur, c’est bien Kristoffersen qui devance donc Meillard (+0''14) et l’Autrichien Manuel Feller (+0''51) et se relance complètement dans la course au petit globe, en revenant à un point de Braathen, toujours leader malgré son abandon. Ils sont désormais 7 à se tenir en 37 points…

Dossard 60, Amiez marque ses premiers points en Coupe du monde

Le petit globe, Clément Noël peut lui sans doute l’oublier pour cette saison. Timide en première manche (12e à 1''11 de Kristoffersen), le Français se devait de lâcher les chevaux en seconde pour espérer une grosse remontée. Il n’en a rien été. Parti à l’envers, déjà à la limite dans le mur, le champion olympique a fini par enfourcher. Son troisième zéro pointé de l’hiver. Meilleur Tricolore du jour, Alexis Pinturault, miné par une seconde manche sans tranchant, prend une anonyme 15e place (+1''61). La bonne nouvelle française du jour vient donc du petit nouveau, Steven Amiez, excellent 17e (+1''81) et qui marque les premiers points de sa carrière. Une petite éclaircie dans un ciel bien sombre.

