Un nouveau statut étrenné avec timidité. Devenu champion olympique de la discipline il y a dix jours lors des JO de Pékin 2022, Clément Noël n’a réalisé que le 12e temps (+1"18) de la première manche du slalom de Garmisch-Partenkirchen ce samedi. Le Français de 24 ans a semblé skier sur la retenue, de manière plus "ronde" que dans son style caractéristique. Le Suisse Tanguy Nef a déjoué les pronostics en prenant les commandes avec son dossard 25.

Noël n'est plus à la fête : son premier un timide

Nef a pris le leadership au Norvégien Henrik Kristoffersen (dossard 1) pour 7 centièmes de seconde. Loïc Meillard les suit de près (3e à 0"08). Daniel Yule, troisième représentant du contingent helvète dans le "Top 4", est en revanche distancé (+0"47). Côté tricolore, outre la possible remontée de Clément Nöel, Alexis Pinturault sera à suivre lors du deuxième run, dont le coup d’envoi sera donné à 12h30. Il a signé le 8e temps de ce premier passage (+0"89).

Braathen et Foss-Solevaag dehors

Le suspense reste entier pour cette course en Allemagne, mais aussi pour le petit globe de la spécialité. Les six slaloms de la saison de Coupe du monde ont accouché de six vainqueurs différents. Lucas Braathen et Sebastian Foss-Solevaag, 1er et 2e du classement, ont qui plus est échoué à achever cette première manche. Manuel Feller (5e à 0"49) et Linus Strasser (6e à 0"57) pourraient en profiter.

