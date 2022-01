Comme très souvent cette saison, l’Italie a encore régné sur le Super-G mais, cette fois, la victoire est partagée. La Transalpine Federica Brignone et l’Autrichienne Cornelia Huetter ont co-remporté ce dimanche le Super-G de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, dernière course avant les Jeux Olympiques.

Ce succès dans des conditions venteuses compliquées et inégales, bien que partagé, permet à l’Italienne de creuser l’écart dans la course au petit globe, alors que l’Autrichienne Tamara Tippler (+ 0’’82) complète le podium. Très belle sixième place de la Française Romane Miradoli, seule Tricolore au rendez-vous.

Brignone pensait pourtant avoir fait la différence

C’était le jour de l’Autriche ce dimanche. A Garmisch-Partenkirchen, les Autrichiennes se sont régalées dans des conditions pourtant difficiles. Les températures printanières avaient forcé les organisateurs à préparer une neige très salée et le vent, puissant et soufflant par rafales irrégulières, a pesé sur la course. Une skieuse sans bourrasque sur le bas pouvait gagner presque une seconde sur les malchanceuses. Mais encore fallait-il être dans le tempo sur le reste du parcours. Et c’est exactement ce qu’ont réalisé Huetter et Brignone.

Favorite annoncée de l’épreuve en l’absence de Goggia avec ses deux succès en Super-G cette saison, l’Italienne a été la première à frapper un gros coup. Partie avec le dossard 7, la leader de la Coupe du monde de la spécialité a profité de ses qualités techniques et de l’importance de découper le mur pour y prendre de la vitesse et creuser des écarts qui semblaient avoir lui offrir la victoire. Deuxième, Tamara Tippler était alors repoussée à 0’’82, un gouffre monumental. Mais une Autrichienne peut en cacher une autre et c’est finalement de Cornelia Huetter dont il fallait se méfier.

Miradoli aime décidément Garmisch

En confiance après sa troisième place de la veille, la skieuse de Graz a su oser sur une piste qui le demandait, en tendant les trajectoires au maximum, dans la pente comme sur les transitions. Un peu moins précise dans le mur que Brignone (+ 0’’18 au 2e inter), l’Autrichienne a toutefois fini comme un boulet de canon, profitant d’une courte accalmie du vent pour recoller. Il s’agit de la troisième victoire de sa carrière, la première partagée. De son côté, Federica Brignone s’offre son 19e succès en Coupe du monde et le 3e de la saison en Super-G. De quoi lui permettre de faire un break dans la course au petit globe, avec 103 points d’avance désormais sur sa compatriote Elena Curtoni, passée à côté (10e).

Un peu frustrée samedi par sa descente (11e), Romane Miradoli espérait mieux ce dimanche. Et la Française a sans livré la prestation dont elle rêvait. Très bien rentrée dans sa course, agressive et très juste dans ses déclenchements dans la pente, la skieuse de Flaine a longtemps lutté dans la course au podium avant de devoir se contenter de la 6e place (+ 0’’98), à seize centièmes de la 3e place. Frustrant même si cela reste le meilleur résultat dans la discipline pour Miradoli depuis trois ans et une 5e place à … Garmisch-Partenkirchen ! De bonne augure à quelques jours des Jeux Olympiques de Pékin. La journée aura été plus compliquée pour les autres Françaises, avec la 23e place de Tiffany Gauthier (+ 1’’79) et la 25e place de Laura Gauche (+1’’92), les deux seuls autres Tricolores dans les points.

