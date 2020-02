Alexis Pinturault n'a peut-être pas tout perdu. Alors qu'il comptait sur le combiné d'Hinterstoder pour refaire son retard au classement général de la Coupe du monde (124 points sur Kilde et 50 sur Kristoffersen), celui-ci a été annulé vendredi matin en raison d'une météo difficile. Après quelques heures d'ajustement, la Fédération internationale a finalement annoncé que celui-ci allait se disputer dimanche, à la place du géant, décalé à lundi matin. Dans le cas où la météo serait plus clémente, le programme devrait donc être complet en Autriche.

Le weekend à Hinterstoder est primordial pour Alexis Pinturault. Seulement quinzième du dernier géant, au Japon, 13e du parallèle de Chamonix et surtout à la faute à Kitzbühel à la fin du mois de janvier, le Français a laissé filer de gros points et se retrouve troisième au classement général derrière Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen. Le combiné, là où il excelle, peut lui permettre de reprendre de gros points à ses deux adversaires. Si celui d'Hintertsotder n'avait pas lieu, il pourrait sans doute dire adieu au gros globe. Avec un super-G samedi, un combiné dimanche et un géant lundi, il a en revanche trois occasions de marquer de beaux points. Et d'entretenir l'espoir.