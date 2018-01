Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen dans un mouchoir, Pinturault en embuscade

Marcel Hirscher a pris les devants. Vainqueur jeudi du slalom de Zagreb, l'Autrichien a pris une option sur le géant d'Adelboden après avoir signé le meilleur temps de la première manche. Mais sa marge de manœuvre sera mince face à Henrik Kristoffersen, le seul à avoir tenu tête au sextuple vainqueur du gros globe. En quête de sa première victoire de l'hiver après sept podiums, le Norvégien n'a que 11 centièmes de retard avant le second run, prévu à 13h30. Leif Kristian Nestvold-Haugen complète le podium à 65 centièmes. Tenant du titre de l'épreuve suisse, Alexis Pinturault n'est que 5e à 0''87. Il reste en embuscade pour monter sur la boîte. Mais le Français aura bien du mal à jouer la gagne.

Parti avec le dossard 1, le Français n'a pas vraiment tiré profit de la piste parfaite qui s'offrait à lui sous le très généreux soleil suisse. Propre, sa manche s'est finalement avérée peu rapide comparée au skieur qui s'est élancée derrière lui. Il s'agissait de Hirscher. Et l'Autrichien, passée en tête à tous les intermédiaires, a vite montré qui était bien le patron du moment dans la discipline. En tête au classement de la spécialité, il a remporté deux des trois géants du début d'hiver (Beaver Creek et Alta Bada) et s'est classé 3e à Val d'Isère, où Pinturault s'est imposé.

Les Bleus globalement en retrait

Les autres Tricolores n'ont pas été vraiment à la fête. Tous deux victimes d'une faute dès les premières portes, Thomas Fanara (14e à 1''99) et Victor Muffat-Jeandet (+3''14) vont devoir cravacher pour marquer des gros points. Mathieu Faivre a déçu avec son dossard 3 (11e à 1''34). Mais, après tout, il n'est qu'à six dixièmes du podium. Et les remontées folles sont monnaie courante dans l'histoire du mythique géant d'Adelboden.