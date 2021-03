Petra Vlhova ne pouvait pas se rater à domicile. Partie avec le dossard 1, la Slovaque a retrouvé sa justesse et son engagement habituels pour dominer la première manche du slalom de Jasna, samedi. Sans faire de grosse impression sur une piste assez régulière et facile, Vlhova a repoussé la grande majorité de la concurrence à plus d’une seconde, à l’exception - comme souvent - de Mikaela Shiffrin (+ 0’’27).

Requinquée, Vlhova a fait sa loi à domicile en 1re manche

L’Américaine, vainqueur du dernier slalom de Coupe du monde à Flachau en janvier, a longtemps fait jeu égal avec Vlhova avant de concéder un peu de temps sur le bas, où la Slovaque a profité de son meilleur dossard. Wendy Holdener complète le podium provisoire (+ 0’’40). Championne du monde à Cortina, Katharina Liensberger a elle légèrement déçu. Pas tant au niveau de la place (4e) qu’au niveau du temps puisque l’Autrichienne a été repoussée à près d’une seconde (+ 0’’91), un gouffre pour une fille montée sur le podium de chaque slalom cette saison.

Engagement, précision et légêreté, c'était du très bon Shiffrin : sa 1re manche en vidéo

Mais Liensberger peut toujours croire à une victoire qui serait précieuse dans la course au globe de la spécialité (65pts d’écart entre Vlhova, Liensberger et Shiffrin). Sur une piste qui aura parfaitement tenu et malgré des conditions changeantes après le dossard 20, de belles surprises ont été au programme, avec la 6e place de Paula Moltzan (+ 1’’72) et la 10e de la Suissesse Mélanie Meillard (+ 2’’05). Malheureusement, la Française Nastasia Noens n’en a pas été capable, devant se contenter de la 23e place (+ 2’’81).

