La reine Mikaela Shiffrin est bel et bien de retour ! Déchue à Cortina d’une couronne mondiale qu’elle détenait depuis 2013, l’Américaine a toutefois confirmé son retour à son meilleur niveau en remportant ce samedi le slalom de Jasna en Slovaquie. Deuxième à l’issue de la première manche, la skieuse de Vail a donné la leçon en seconde manche, grâce notamment à un bas de parcours sensationnel, malgré une faute. Shiffrin devance finalement Petra Vlhova (+ 0''34) et Wendy Holdener (+ 0''52) pour s’offrir la 69e victoire de sa carrière, la deuxième de son hiver en slalom après Flachau. Un succès qui la relance complètement dans la course au petit globe de la spécialité.

Elle n’est peut-être plus la reine du slalom mais Mikaela Shiffrin reste la patronne de la discipline. Ni Petra Vlhova, pourtant la meilleure slalomeuse de l’hiver et à domicile à Jasna, ni Katharina Liensberger, la championne du monde, n’ont pu lui contester ce statut qui lui revient naturellement, elle qui décroche ce samedi son 45e succès dans la discipline, cinq de plus que quiconque dans l’histoire du slalom. Pourtant, l’Américaine n’était pas en tête à l’issue de la première manche, une pole position revenue à Petra Vlhova qui avait parfaitement profité de son dossard 1. Mais la Slovaque ne s’était pas mise à l’abri (- 0’’27) d’une Shiffrin que l’on sentait bien plus volontaire et engagée qu’on ne l’avait vu depuis le début de l’hiver.

Trois filles en 70 points au classement de slalom

Sans doute libérée par ses Mondiaux (titre en combiné plus trois médailles), l’Américaine a attaqué la seconde manche comme si elle était redevenue la grande Shiffrin, conquérante, agressive, posé mais travaillannt toujours sous la porte. Surtout, elle a su être dynamique et réactive, deux qualités qu’on ne lui voyait plus vraiment mais qu’elle a retrouvé à Jasna et qui lui ont permis de rattraper la petite faute de vitesse qu’elle a commis sur le bas. Et malgré celle-ci, écraser la concurrence sur cette portion, reprenant ainsi une demi-seconde à Holdener. Meilleur temps de la seconde manche, Shiffrin remporte donc son deuxième slalom de suite en Coupe du monde après celui de Flachau et revient à seulement 45 points de Vlhova au classement de la discipline. Si elle ne sa satisfera pas de cette deuxième place, la Slovaque en profite tout de même pour réduire l’écart (107 points) qui la sépare de Gut-Behrami au classement général.

Mikaela Shiffrin | Alpine Skiing Slalom | ESP Player Feature Crédit: Getty Images

Troisième, Wendy Holdener devra encore attendre pour décrocher son premier succès en slalom mais la Suissesse prive toutefois Katharina Liensberger d’un sixième podium en autant de courses dans la discipline cet hiver et laisse l’Autrichienne à 70 points de Vlhova dans une course au petit globe qui promet d’être passionnante avec encore trois slaloms au programme. Seule Française qualifiée pour une seconde manche qui aura vu de grosses remontées, à l’image de la 7e place de l’Italienne Martina Peterlini (+ 15), Nastasia Noens aura réussi un deuxième run solide mais insuffisant pour espérer mieux qu’une 20e place (+ 4’’44).

