1re manche : Worley et Shiffrin en embuscade, Mowinckel surpuissante

Pas de surprise à Killington ! La première manche du géant américain s'est jouée entre les toutes meilleures mondiales et c'est finalement la Norvégienne Ragnhild Mowinckel qui a pris les commandes de l'épreuve. Auteur d'un run de haut niveau, elle a devancé l'Italienne Federica Brignone (+0''37) et l'Autrichienne Stéphanie Brunner (+0''44). Les deux grandes favorites, la Française Tessa Worley (4e, +0''52), et l'Américaine Mikaela Shiffrin (6e, +0''67), sont en embuscade avant la deuxième manche (18h45).

Plus d'informations à suivre...