On attendait les cadors, on a eu une semi-surprise. Partie avec le dossard 6, Marta Bassino a dominé ce samedi la première manche – raccourcie en raison du vent - du géant de Killington, aux Etats-Unis. Efficace sur le haut et très explosive sur les mouvements de terrain, l'Italienne a devancé la Slovaque Petra Vlhova (+ 0''23) et la Suissesse Michelle Gisin (+ 0''29). Également placés, Tessa Worley et Mikaela Shiffrin sont à l'affût avant la seconde manche.

Revivez la première manche

Mais la Française et l'Américaine auront fort à faire pour tenter d'aller décrocher un nouveau succès. La faute à une Marta Bassino de gala lors de la première manche. Décevante en ouverture de la saison à Sölden (12e), l'Italienne a cette fois montré son meilleur visage à Killington. Raccourci en raison d'un fort vent sur la partie haute, ce géant faisait la part belle à un ski dynamique et léger, pour mieux épouser les mouvements de terrain piégeux de la piste américaine. Des mouvements de terrain qui auront notamment eu raison d'Alice Robinson, vainqueur surprise en Autriche il y a un mois. Mais pas de Bassino.

Des Françaises dans le coup

En avance dès le premier pointage, l'Italienne a parfaitement exploité le haut du tracé pour creuser l'écart sur Petra Vlhova, deuxième à 0''23. Une avance importante quand on voit que les onze premières se tiennent en une seconde, mais loin de suffire face aux cadors qui la suivent. Mikaela Shiffrin est 5e à 0''41, Viktoria Rebensburg est 6e à 0''45 et Tessa Worley 4e à 0''35. De quoi espérer renverser la situation en seconde manche. La Tricolore regrettera sans doute son bas de parcours, plus heurté et logiquement moins efficace. Mais la Française peut toujours rêver d'une 14e victoire en Coupe du monde, plus d'un an après son dernier succès (Sölden).

Tessa Worley in SöldenGetty Images

Elle sera accompagnée en seconde manche par les deux autres Tricolores engagées. Surprenante, Coralie Frasse Sombet aura presque fait jeu égal avec les cadors. Sereine, l'Iséroise aura signé l'une des meilleures manches de sa carrière pour se placer (11e, + 0''98) en vue de la seconde manche où elle tentera d'accrocher son meilleur résultat en carrière (9e à Aspen en 2017). Partie peu après avec son dossard 27, Clara Direz a elle signé le 17e temps (+ 1''55).