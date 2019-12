Elle a déjà mis tout le monde d'accord. Habituée à remporter le slalom dominical après la "déception" du géant, Mikaela Shiffrin a largement dominé ce dimanche la première manche de Killington. Aérienne sur le haut, stratosphérique sur le bas, l'Américaine a devancé Petra Vlhova (+ 1''13) et Wendy Holdener (+ 1''74), seules filles à lui concéder moins de deux secondes. Déjà vainqueur à Levi, Shiffrin est bien partie pour réaliser la passe de deux.

Il faudra un exploit à ses adversaires pour espérer inverser la tendance. Et encore, pas sûr que ça suffise tant l'Américaine aura été parfaite dans la première manche. Partie avec une envie folle, celle sans doute de se remettre de sa 3e place de la veille en géant, Shiffrin a d'entrée mis les points sur les "i", en repoussant Vlhova à plus de sept dixièmes après moins de quinze secondes de course. Et elle n'a pas faibli.

Une qualif à près de cinq secondes

Impeccable de justesse dans le mur, taillant les courbes au plus près des piquets, l'Américaine a su remettre de l'intensité sur le bas pour prendre un maximum de vitesse. Et créer des écarts énormissimes. Deuxième, Petra Vlhova est repoussée à plus d'une seconde (+ 1''13) alors que Wendy Holdener complète le podium à près de deux (+ 1''74). Toutes les autres filles sont à plus de deux secondes avec plus de trois secondes de retard pour Roni Remme, pourtant 10e (+ 3''16) de la première manche.

Supersonique sur le haut, aérienne dans le mur, Shiffrin a déjà tué le suspense

Sur une piste difficile à skier et qui aura, en plus, marqué assez rapidement, la course à la qualification est vite devenue l'unique objectif des skieuses, malgré l'exploit d'une Federica Brignone (11e, + 3''41) en pleine confiance. Une qualification qui se sera finalement jouée à plus de cinq secondes (5''02 exactement) et que n'aura pas réussi à atteindre l'unique Français engagée, Carla Direz (38e, + 5''94). Loin, très loin d'une Mikaela Shiffrin plus proche que jamais d'un 42e succès en slalom.