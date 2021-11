La météo fait encore des siennes en Amérique du Nord. Après la descente de Lake Louise au Canada vendredi, c’est au tour du géant dames de Killington, dans le Vermont américain, d’être annulé. Après un premier report et une tentative pour lancer la course malgré des conditions très compliquées, les organisateurs ont fini par dire stop au bout de neuf skieuses, annulant purement et simplement l’épreuve. Pas de chance pour Tessa Worley, qui était alors en tête. Passée à côté et en grand danger, Mikaela Shiffrin s’en sort elle très bien.

Le vent a impacté la cellule chrono

Décidément, le début de saison ne veut pas sourire à Tessa Worley. Décevante à l’occasion du géant d’ouverture de Sölden, la Française comptait bien se reprendre à Killington et cela s’est vu sur les skis. Tranchante et à l’attaque, la double championne du monde de la discipline (2013 et 2017) avait mis tous les ingrédients nécessaires à une grande performance. Elle en avait été récompensée puisqu’elle avait pris la tête devant Petra Vlhova (+ 0’’19) et Lara Gut-Behrami (+ 0’’26). Loin, très loin devant une Mikaela Shiffrin qui n’a pas su se lâcher et faire fi des conditions (+ 1’’38). Malheureusement pour Worley, le temps s’en est mêlé.

Catastrophiques depuis quelques temps sur le Vermont, les conditions climatiques n’avaient pas empêché dans un premier temps la tenue de la course, malgré le fort vent, les chutes de neige et un brouillard laissant une visibilité très médiocre aux skieuses. Mais, à force de souffler, le vent a visiblement fini par considérablement perturber la course, notamment au niveau de la cellule d’arrivée, incapable de lui résister sans se déclencher. Un problème de trop visiblement pour les organisateurs, qui ont préféré annuler la course. En espérant de meilleures conditions dimanche, pour le slalom.

