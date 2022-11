Ski alpin

KILLINGTON - Swenn Larsson et Holdener se partagent les lauriers : revivez leur course en vidéo

COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN - Incroyable scénario à Killington. Anna Swenn Larsson et Wendy Holdener se sont offertes la première victoire de leur carrière en slalom en Coupe du monde en terminant à égalité à la première place aux Etats-Unis. La Suédoise et la Suissesse devancent Katharina Truppe. Revivez leur course en vidéo et la saison de Coupe du monde de ski alpin sur Eurosport.

00:02:38, il y a une heure