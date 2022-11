On attendait Sara Hector ou Tessa Worley, on a eu Lara Gut-Behrami. Troisième à l’issue de la première manche du géant de Killington, aux Etats-Unis, la Suissesse a parfaitement négocié un second tracé moins technique mais encore plus piégeux, qui aura surpris de nombreuses filles. Pas Gut-Behrami, trop solide et victorieuse pour la première fois de la saison, son 35e succès en carrière. Elle devance l’Italienne Marta Bassino (+ 0’’07) et la Suédoise Sara Hector (+ 0’’20) alors que la Française Tessa Worley termine 7e. Seulement 13e, Mikaela Shiffrin reste en tête de la Coupe du monde.

Six ans après, revoilà Gut-Behrami au sommet en géant en Coupe du monde. Championne du monde à Cortina en 2021 à la "surprise" générale, la Suissesse n’avait plus gagné sur le circuit depuis octobre 2016 à Sölden. Elle a remis ça à Killington, chez Mikaela Shiffrin, beaucoup trop timide et empruntée lors des deux manches pour espérer mieux qu’une décevante 13e place (+ 1’’40). Elle reste toutefois en tête de la Coupe du monde (220 pts), avec cinquante points d’avance sur Petra Vlhova (170), une nouvelle fois au rendez-vous mais encore battue (4e).

Entame mitigée pour Worley

Mais il n’y avait rien à faire face à Gut-Behrami, pourtant repoussée à près d’une demi-seconde de Sara Hector après le premier acte. Mais La Suissesse a su prendre tous les risques dans la deuxième, avec notamment un haut de parcours de haute volée, sur le plat. Son engagement y a fait la différence avant de tenir bon dans le mur pour résister au retour de Bassino (+ 0’’07) et s’offrir une 35e victoire en carrière. La 5e seulement en géant.

Tenante du petit globe de la discipline, Tessa Worley espérait sans doute une meilleure entame de saison. Un peu trop sur la retenue, en première comme en deuxième, la Française n’a pas commis de grosse faute mais n’a jamais réussi non plus à se libérer. Résultat, une 7e place seulement, à 0’’84 de Gut-Behrami. Un résultat décevant mais de premiers points dans la défense de son petit globe. Les deux autres Françaises engagées, Clara Direz et Coralie Frasse Sombet, sont sorties, respectivement en première et en deuxième.

