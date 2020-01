Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Dominik Paris. Il y a presque un an jour pour jour, le skieur italien de 30 ans s'imposait avec panache à Kitzbühel devant Beat Feuz. Ce mardi, il a été victime d'une rupture du ligament croisé d'un genou et d'une micro-fracture au péroné après avoir glissé dans une courbe au cours d'une séance d'entraînement organisée à Kirchberg (Autriche), à la veille du Super G de Kitzbühel. Les premiers examens médicaux effectués dans la foulée ont confirmé les craintes de l'Italien : sa saison est d'ores et déjà terminée.

"Malheureusement, pendant que je glissais, mon ski intérieur a pris trop de neige et le ligament s'est cassé, a déclaré Dominik Paris sur le site de la fédération italienne de sport d'hiver. Il n'y a pas grand-chose à ajouter." L'actuel quatrième au classement général de la Coupe du Monde (ndlr : derrière Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault et Aleksander Aamodt Kilde) va d'abord rentrer chez lui pour quelques jours de repos avant de pouvoir consulter de nouveau.

En 2019, Dominik Paris s'imposait pour la troisième fois à Kitzbühel.Getty Images

"Ce sont des choses que l'on ne voudrait jamais voir se produire, a commenté Flavio Roda, le président de la fédération italienne. La Fédération, comme toujours, apportera un soutien maximal à Dominik Paris pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. Nous attendons désormais qu'il fasse son retour en course." Actuellement deuxième au classement de descente, derrière Beat Feuz, le lauréat des éditions 2013, 2017 et 2018 à Kitzbühel devra attendre 2021 pour tenter la passe de quatre.