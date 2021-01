A couper le souffle et retenir sa respiration. Lorsque les conditions le permettaient encore, Beat Feuz a réussi une descente magnifique sur la Streif pour faire honneur à la piste mythique de Kitzbühel et mettre fin à une malédiction personnelle, lui qui lui qui avait terminé quatre fois deuxième sur la descente la plus réputée du monde (2016 puis de 2018 à 2020).

Puis, encore plus spectaculaire, c’est le Suisse Urs Kryenbühl qui s'est écrasé de façon brutale à la réception du dernier saut de la piste, franchissant la ligne d'arrivée en glissant, avant d'être lui aussi évacué par hélicoptère. Selon la fédération suisse de ski, sa saison est en suspens : clavicule cassée, commotion cérébrale et rupture du croisé du genou droit figurent au bilan d'une chute qui va laisser des traces .

Yohan Clarey, lui, ne s’est pas fait piéger ce vendredi. Simplement parce que, la veille, il avait chuté au même endroit et a dû serrer les dents pour boucler le quatrième temps du jour. De quoi le décevoir mais surtout renvoyer les instances à leurs responsabilités : "Je suis un peu en colère contre l'organisation et contre la FIS (Fédération internationale de ski, NDLR), a détaillé le Français. Ça fait deux jours qu'on demande à racler la dernière bosse, qui est trop longue. On fait 80 mètres, on arrive à 145 km/h dessus…"