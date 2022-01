C'est un gros coup dur pour Manuel Feller, testé positif au Covid-19 à la veille du slalom de Kitzbühel. L'information a été donnée lors de la réunion des capitaines vendredi en fin d'après-midi. Feller ne fait pas partie de la liste de départ pour la course de samedi. Son test positif au Covid devrait également lui faire manquer le slalom de Schladming mardi, la dernière course avant les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), où son arrivée pourrait être perturbée par sa récente contamination.

Les sportifs ayant récemment contracté le Covid-19 doivent présenter quatre tests négatifs avant de partir pour les Jeux Olympiques et la Chine (deux de plus que les autres). Manuel Feller fait partie des favoris pour le géant (13 février) et le slalom (16 février) des JO.

