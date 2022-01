Ski alpin

Coupe du monde ski alpin - Kitzbühel n'a pas fait de cadeau à Noël : le gros raté du Français en seconde manche

SLALOM - KITZBÜHEL - Comme Alexis Pinturault, Clément Noël est parti à la faute et laisse échapper le podium en Autriche. Deuxième avant le départ de la seconde manche, le Vosgien est parti à la faute plusieurs fois sur son passage. Il a quand même terminé la course à la 15e place et marqué des points mais la déception est immense. Revivez en vidéo son passage.

00:01:25, il y a une heure