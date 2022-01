Ski alpin

Descentes de Kitzbühel - Bailet : "Je construis, je prends mes repères… pour un jour aller chercher cette victoire"

COUPE DU MONDE - Matthieu Bailet nous partage son approche des deux descentes de Kitzbühel (vendredi et dimanche), ce jeudi, dans la foulée du dernier entraînement. Au micro de notre consultant Gauthier de Tessières, Bailet évoque ses ambitions à court et long terme. Il ne fait pas partie des favoris, dans la conquête de la Streif, mais il espère un jour en être, et œuvre déjà pour cela.

00:02:07, il y a 2 heures