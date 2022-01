Ski alpin

La Coupe du monde de ski alpin, à Kitzbühel, de l’intérieur : embarquez dans le temple du ski alpin avec nous en vidéo

COUPE DU MONDE - Kitzbühel est un haut lieu du ski alpin. Gauthier de Tessières, consultant pour Eurosport, vous le fait découvrir avec Simon Farvacque et Samuel Gallo, en marge des descentes (21 et 23 janvier) et du slalom (22 janvier) qui y étaient organisés en ce début d’année 2022. C’est parti pour une plongée en Autriche.

00:04:58, il y a 18 minutes