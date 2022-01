Après une première descente toujours prévue vendredi, la deuxième descente de la prestigieuse étape de Coupe du monde de ski alpin de Kitzbühel (Autriche) est repoussée de samedi à dimanche à cause des prévisions météo, a annoncé le responsable du circuit masculin mercredi. Le slalom, initialement prévu dimanche, est désormais programmé samedi.

D'importantes chutes de neige sont prévues dans la station autrichienne à partir de jeudi, avec un pic de précipitations le samedi (entre 30 et 60 cm de neige), et mettent en danger la tenue des courses.

Ad

Pékin 2022 Pinturault ne sera pas le porte-drapeau de la délégation tricolore IL Y A 2 HEURES

Les organisateurs ont choisi d'inverser les deux compétitions car, disputé sur une piste beaucoup plus courte, le slalom est plus facile à préparer en cas de mauvais temps. "Si les prévisions sont justes on aura une fenêtre pour la descente du vendredi. D'après les prévisions nous n'aurions aucune chance d'organiser une descente samedi, le slalom ce sera déjà compliqué (...) La descente de dimanche débutera à 13h30, cela nous laisse du temps après les chutes de neige qui doivent s'arrêter à midi", a expliqué Markus Waldner, le directeur du circuit masculin, lors de la réunion des capitaines.

Waldner a fermé la porte à un possible report au lundi, en raison des premiers voyages de skieurs pour se rendre en Chine avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février).

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a signé le meilleur temps du premier entraînement officiel mercredi. Les skieurs ont rendez-vous pour un deuxième entraînement officiel jeudi à 11h30.

Altenmarkt/Zauchensee Gauché elle aussi dans le Top 5 : Revivez son Super-G en vidéo 16/01/2022 À 17:05