Les jours se suivent et se ressemblent pour Marta Bassino. Déjà intouchable la veille, l’Italienne a remis ça ce dimanche en dominant largement le second géant de Kranjska Gora, en Slovénie. Deuxième à l’issue du premier tracé, Bassino a découpé la seconde manche pour devancer Michelle Gisin (+ 0’’66) et la petite surprise du jour, Meta Hrovat (+ 0’’73). Elle s’offre ainsi son quatrième succès de la saison en géant et continue de se rapprocher au classement général d’une Petra Vlhova décevante (10e). Après son podium de la veille, Tessa Worley a cette fois pris la 5e place.