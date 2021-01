Elle n’a pas tardé à se reprendre. Forcément déçue après sa 6e place samedi, Mikaela Shiffrin a mis les bouchées doubles pour remporter la première manche du deuxième géant de Kranjska Gora, dimanche. Partie avec le dossard 1, l’Américaine n’a pas fait une grosse impression visuelle mais a déroulé un ski aussi précis et léger que rapide pour devancer la vainqueur de la veille, Marta Bassino (+ 0’’30) et la Suissesse Michelle Gisin (+ 0’’44). Dauphine de l’Italienne la veille, Tessa Worley est en embuscade (5e, + 0’’96).

Décevante en seconde manche alors qu’elle jouait le podium sur le premier géant, Shiffrin a retrouvé ce dimanche son ski tout en souplesse. Alors qu’elle ne semblait pas si impressionnante que cela, la championne olympique en titre de la discipline a découpé la manche, tout en fluidité et en légèreté. Précise sur les trajectoires, taillant toutes les courbes et – sans doute - bien aidée par la pellicule de neige dû à son dossard 1, l’Américaine n’aura fait aucune des fautes qui lui avait coûté cher la veille. Et cette fois, même Marta Bassino n’a rien pu faire.