L'Italienne Marta Bassino a survolé la première manche du géant de Kranjska Gora. Aérienne sur une piste pourtant glacée, elle a terminé avec 0"24 d'avance sur la Suissesse Michelle Gisin, et 0"51 sur la Slovaque Petra Vlhova. Tessa Worley (5e, +0"85) est la dernière coureuse sous la seconde.

Dans des conditions très exigeantes, il fallait avoir le maximum d'engagement et réussir à maintenir une trajectoire parfaite pour rester dans le coup. C'est ce qu'a réussi à faire de manière magistrale Bassino. Alors que ses concurrentes semblaient lutter contre la piste, elle a glissé dessus comme si de rien n'était et comptait 5 dixièmes d'avance sur Gisin avant une fin de parcours plus compliquée.