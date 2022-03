Et si c'était la bonne pour Alexis Pinturault ? Quatrième l'an dernier sur le slalom géant de Kranjska Gora, le skieur français a remporté la première manche sur la piste slovène en 1'09"54 et s'est mis en position favorable pour remporter sa première victoire de la saison en coupe du monde. Mais attention tout de même, puisque le Savoyard reste sous la menace de Lukas Braathen à seulement un centième du chrono de référence. Calé en troisième position à dix-neuf centièmes de Pinturault, Zan Kranjec est également en bonne position pour s'imposer à domicile. Leader au classement général et champion olympique à Pékin, Marco Odermatt s'est quant à lui placé à la septième place (+0"42) et conserve toutes ses chances de remporter la course. La deuxième manche démarrera à 12h30.

