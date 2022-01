Elle était injouable ce samedi. Sara Hector a gagné les deux manches du géant de Kranjska Gora, pour décrocher son deuxième succès de la saison avec près d’une seconde d’avance sur Tessa Worley (2e, +0"96). La Française confirme qu'elle est en forme, à un mois des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), une dizaine de jours après sa victoire dans cette même discipline, à Lienz.

Ad

Deuxième après le premier run, Worley a tenu son rang lors de son second passage, malgré une moins bonne mise en action que l’Italienne Marta Bassino (3e, +1’32"). Mais pour le clan tricolore, la perspective d’un potentiel triomphe a fondu comme neige au soleil, sous les skis d’une Hector impressionnante. La Suédoise avait mis fin à sept ans de disette, le 22 décembre à Courchevel. Elle n’a pas eu à attendre longtemps avant de regoûter à la joie de la victoire.

Kranjska Gora Worley un souffle derrière Hector, trois Bleues dans le top 15 IL Y A 4 HEURES

Dominée, Shiffrin fait mieux que Vlhova

Côté français, on note également les bonnes premières manches de Coralie Frasse Sombet (9e après ce premier run) et Clara Direz (13e). Mais elles ont toutes les deux manqué le Top 15 à l’issue de l’épreuve, Frasse Sombet terminant 18e et Direz 21e.

Des cadors ont eu du mal à se mêler à la lutte pour la gagne, samedi. Créditée du 17e temps de la première joute, Lara Gut-Behrami a réagi pour s’octroyer la 5e position (+1"92). Mikaela Shiffrin se classe 7e (+2"05), Petra Vlhova 15e (+2"58). Grâce à ce résultat, l'Etasunienne augmente son avance sur la Slovaque, en tête du classement général (135 points d'écart), mais Hector lui ravit le leadership dans la spécialité.

Adelboden Un meilleur temps sans trop en faire : la 1re manche d'Odermatt en géant IL Y A UNE HEURE