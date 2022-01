Et dire qu'elle avait pesté contre l'état de la piste... Malgré des conditions loin d'être optimales, Petra Vlhova a encore montré qui était la patronne du slalom féminin, ce dimanche à Kranjska Gora. La skieuse de 26 ans s'est imposée avec brio, décrochant ainsi son cinquième succès sur six possible dans la spécialité cette saison (après Levi deux fois, Lienz et Zagreb). Souvent placée mais jamais vainqueure, Wendy Holdener (+0"23) a terminé 2e, devant Anna Swenn Larsson (+1"06). La grande absente n'est autre que Mikaela Shiffrin, qui a enfourché lors de la seconde manche.

Ad

Pour la première fois en 2021-2022, Petra Vlhova n'avait pas bouclé la première manche d'un slalom en tête. La Slovaque avait en effet échoué juste derrière Wendy Holdener (+0"08). Une marge infime, qui n'a pas permis à la Suissesse de résister au retour de la tenante du titre du gros globe. Partie pied au plancher, aérienne et précise du début à la fin, cette dernière a finalement remporté la course avec 23 centièmes d'avance sur la skieuse d'Unteriberg, qui en est donc désormais à 28 podiums en slalom... mais toujours aucune victoire.

Kranjska Gora Petite surprise, Holdener arbitre le duel Vlhova - Shiffrin IL Y A 4 HEURES

Le petit globe désormais promis à Vlhova

L'autre enseignement du jour, c'est que Mikaela Shiffrin a fauté. 3e à l'issue de la première manche, l'Américaine est ensuite partie comme une balle et semblait en passe de signer un chrono sensationnel. Sauf qu'elle a enfourché sur la deuxième partie du parcours, ce qui a réduit ses espoirs à néant. Au niveau comptable, ce zéro pointé constitue bien évidemment une très mauvaise opération. Pas tant au regard du classement général, où elle conserve la première place. Mais au sujet du classement de la spécialité, dont on voit mal, maintenant, comment il pourrait échapper à Vlhova.

Profitant de l'erreur de Shiffrin - voire de Katharina Liensberger, qui a également enfourché alors qu'elle était dans le coup pour le podium -, la Suédoise Anna Swenn-Larsson a fini troisième grâce à une seconde manche très probante (+1'06''). Chez les Françaises, on notera la 27 e place de Kenza Lacheb, qui marque ses premiers points en Coupe du monde. Nastasia Noens s'est, elle, hissée au 16e rang.

Kranjska Gora Worley privée de la victoire en géant par Hector HIER À 12:37