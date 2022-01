Wendy Holdener modifie la donne. La Suissesse devance le duo Vlhova - Shiffrin à l’issue de la première manche du slalom de Kranjska Gora en Slovénie. Sa marge est néanmoins très fine puisqu’elle n’a que 0"08 d’avance sur la Slovaque et 0"25 sur l’Américaine, coupable d’une petite faute. Tout reste à jouer lors de la deuxième manche à partir de 12h30. Les Françaises Nastasia Noens (18e, +2"16) et Kenza Lacheb (28e, +2"16), pour sa première course de Coupe du monde, seront de la partie.

Wendy Holdener, vice-championne olympique de la spécialité à Pyeongchang, tient l’occasion d’aller chercher sa première victoire en Coupe du monde en slalom et de briser l’hégémonie cette saison du duo Shiffrin – Vhlova (4 victoires pour la Slovaque, 1 pour l’Américaine). Précise sur sa trajectoire, la Suissesse a su tirer parti de son dossard 5 pour devancer les ogres de la discipline.

Vlhova a un souffle, Shiffrin en embuscade

Pour la première fois de la saison, Petra Vlhova n’a donc pas signé le meilleur temps d'une première manche de slalom. Cela s’est joué à un rien puisque la Slovaque était en avance d’un dixième sur Holdener avant qu’un léger déséquilibre sur la fin ne la fasse basculer derrière pour une poignée de centièmes (+0"08). Elle reste idéalement placée pour la deuxième manche, alors qu’elle était apparue émoussée samedi sur le géant et qu’elle a critiqué ce matin l’état de la piste.

Sa grande rivale Mikaela Shiffrin a de son côté payé une extension sur le haut qui lui a fait perdre 0"05, et qu’elle n’a pas totalement pu combler lors d’un bas de parcours canon. A 0"25, elle conserve toutes ses chances, d’autant que l’état de la piste en fin de passage tout à l’heure pose question. La neige est lourde et très peu glacée sur la piste slovène, et si le tracé a mieux tenu que prévu en première manche, il risque de casser lors de la seconde.

La belle surprise Lacheb

Côté Français, Nastasia Noens, handicapée par plusieurs erreurs malgré un rythme généralement rapide, a signé le 18e chrono et sera en seconde manche (+2"16). La bonne surprise est venue de Kenza Lacheb. Pour sa première sélection en Coupe du monde, la jeune femme de 22 ans atteint la deuxième manche avec le 28e chrono (+2"69) malgré son dossard 52.

