Le match franco-suisse est lancé. Mais ce n'est pas l'Helvète attendu qui a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Kranjska Gora, ce samedi en Slovénie. Loïc Meillard a, en effet, créé une petite surprise en prenant le meilleur sur Alexis Pinturault (2e, +011) et son compatriote Marco Odermatt (4e, 0"61). L'Autrichien Stefan Brennsteiner (3e, +0"52) est parvenu à s'intercaler entre les deux meilleurs skieurs de la Coupe du monde. La bataille pour le petit globe de la spécialité et pour le gros globe va être rude en seconde manche entre "Pintu" et Odermatt. Le champion du monde de géant, Mathieu Faivre, a, lui, pris le 5e temps à 0"64 de la tête, et peut croire à un quatrième podium consécutif dans la discipline, depuis son sacre à Cortina d'Ampezzo.

Cinq hommes se tiennent en 6 dixièmes à l'issue de la manche inaugurale de ce géant slovène. Avec son dossard 2, Loïc Meillard a montré beaucoup d'engagement pour signer le meilleur chrono d'une première manche à laquelle Marco Schwarz n'a pas pris part (douleurs au dos). Le Suisse refermera le portillon pour la troisième fois de sa carrière. La dernière fois, à Adelboden, il était monté sur le podium derrière Filip Zubcic et Alexis Pinturault, alors vainqueur.

"Pintu" devant Odermatt pour le moment

Cette fois-ci le dossard rouge de la spécialité, à seulement 11 centièmes, va encore pouvoir mettre la pression sur Meillard. Le leader du classement général a dans le viseur une 8e victoire en géant sur le site slovène, mais aussi un objectif de points. Avec 81 unités d'avance au général sur Marco Odermatt, "Pintu" voit sa marge pour le gros globe fondre au profit du Suisse depuis plusieurs semaines.

Derrière les deux hommes, Mathieu Faivre, double champion du monde à Cortina d'Ampezzo (géant et parallèle), n'a plus quitté le podium en géant depuis ses sacres. Le Français a réalisé une première manche sans faute qui lui permet de se maintenir à hauteur, avec 64 centièmes de retard sur Meillard. Thibaut Favrot a, lui, réalisé le 9e temps à 1"01 de la tête et à seulement une demi-seconde du podium. Rendez-vous à 12h30 pour le second acte.

