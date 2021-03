Clément Noël a mis tout le monde d'accord. Ce dimanche matin, le Français a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Kranjska Gora en Slovénie. Derrière, le Norvégien Henrik Kristoffersen a pris la deuxième place (+0''49), alors que le Suissse Ramon Zenhäusern complète le podium (+0''56). Beau tir groupé des Français, puisque trois d'entre eux sont présents dans le top 5. Alexis Pinturault, leader du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, est quatrième (+0''58) et Victor Muffat-Jeandet, cinquième (+0''61).

Une première manche pour se rassurer : Pinturault est placé

L'équipe de France ne pouvait pas rêver mieux, alors que les conditions météorologiques n'ont cessé de se dégrader au fil de cette première manche et que la visibilité était également de plus en plus compliquée. Clément Noël, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet, partis respectivement avec les dossards n°2, 4 et 10, ont skié au meilleur des moments, alors que la pluie et la neige se sont ensuite intensifiées.

Pinturault s'est rassuré après sa quatrième place en géant

Résultat, c'est bien le premier nommé, pour son 50e départ en Coupe du monde, qui s'en est donc le mieux sorti. Le tout grâce notamment à un meilleur enchaînement plat-mur, sur le bas du parcours, tout en relâchement et en ne perdant que très peu de vitesse. Une véritable différence par rapport à ses adversaires, qui ont, dans l'ensemble, perdu du temps dans cette portion.

A l'arrivée, Noël s'est placé en pole position pour espérer signer un deuxième succès de la saison dans la discipline, après sa victoire à Chamonix, le 30 janvier dernier. Derrière, le Norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur à Madonna et Chamonix, n'a certainement pas dit son dernier mot, tout comme le Suisse Ramon Zenhäusern, troisième.

Quatrième sur un tracé imaginé par l'un de ses entraîneurs, Alexis Pinturault s'est rassuré, après sa quatrième place de la veille en géant. En l'absence de Marco Odermatt, son principal concurrent au gros Globe, le Français peut espérer marquer de nombreux points précieux. Quant à Muffat-Jeandet, qui ferme ce top 5, il est donc également en embuscade.

De son côté, pour son 186e et avant-dernier départ en Coupe du monde avant sa retraite, Jean-Baptiste Grange, double champion du monde de la spécialité, a pris la 18e place (+2''38). La deuxième manche de ce slalom, particulièrement attendue, se tiendra à 12h30.

