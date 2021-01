Il fallait remonter à octobre 2018 pour retrouver la trace de la dernière victoire de Tessa Worley sur le circuit mondial. Vingt-six mois plus tard, la skieuse française a de nouveau pu savourer le goût du succès ce mardi en s'imposant lors du slalom géant de Kronplatz (Italie). Soit la 14e victoire de sa carrière en Coupe du monde. " Je suis tellement heureuse. Une part de moi me disait que je pouvais encore le faire. Aujourd'hui, c'était vraiment une grosse bataille ", a assuré la double championne du monde de géant de 31 ans sur nos antennes.

Cinquième à l'issue de la première manche, Tessa Worley a finalement réussi à devancer la Suissesse Lara Gut-Behrami et la grande favorite du jour, Marta Bassino. "Je voulais prendre tous les risques pour n'avoir aucun regret et voir où ça me mènerait. J'ai juste pensé à donner le meilleur de moi-même, pas forcément à gagner. C'est assez drôle, car il y a deux, trois ans avant les Mondiaux, j'avais gagné la course. Cela ne veut rien dire mais j'ai l'impression que ma forme va en s'améliorant et c'est tant mieux", a ajouté la Française.