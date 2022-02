C'est une nouvelle page de l'histoire du ski alpin norvégien qui va se tourner ce week-end, une de plus. A 36 ans, Kjetil Jansrud a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. Considéré comme l'un des meilleurs skieurs de sa génération, champion du monde de la descente en 2019, vainqueur de quatre petits globes, multiple médaillé aux Jeux Olympiques où il avait notamment décroché l'or en Super-G en 2014, le natif de Stavanger a annoncé sa décision sur son compte Instagram ce lundi.

"La descente de samedi à Kvitfjell sera ma dernière course en tant que skieur professionnel pour les Attacking Vikings (ndlr, le surnom donné à l'équipe de Norvège de ski)", a expliqué "Jolle". "Cette décision est le résultat de longues réflexions : arrêter quelque chose que vous avez fait toute votre vie n'est pas une décision facile à prendre. Je suis néanmoins très heureux de pouvoir prendre ma retraite à Kvitfjell, où j'ai remporté mon premier titre de champion du monde en 2012 et où j'ai couru devant ma famille et mes amis chaque année depuis. J'ai pratiquement grandi dans ce domaine et j'aimerais pouvoir exprimer la gratitude que je ressens."

Le skieur a également tenu à apporter son soutien à l'Ukraine dans son post d'adieux. "En ces temps périlleux, ma retraite, et ce post, n'ont aucun sens. Mes pensées et mes espoirs vont au peuple ukrainien. Soyez forts."

Vainqueur de 23 épreuves de Coupe du monde, sur le podium à 55 reprises, Jansrud a connu une saison 2021-2022 galère, pas épargné par les pépins physiques et a tout tenté pour revenir en forme pour les Jeux Olympiques de Pékin. Il avait finalement pu participer au Super-G où il a terminé à la 23e place. A Kvitfjell, le Norvégien s'alignera sur la descente et sera l'une des attractions du week-end. Avec l'objectif de prendre du plaisir pour terminer en beauté une carrière pleine de succès.

