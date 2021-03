Ski alpin

La délivrance Pinturault, la sensation Faivre, la première Vlhova: retour sur une saison historique

COUPES DU MONDE - Un nouvel hiver se termine, sans public mais non sans émotions et sensations. Du sacre tant attendu d'Alexis Pinturault au classement général, à celui de Petra Vlhova, en passant par des Français qui auront fait le show toute cette saison : revivez une saison alpine historique en quelques minutes à travers ses moments les plus forts.

00:05:48, il y a une heure