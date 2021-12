On appelle ça une leçon de ski. Près d’un an après sa blessure au genou, Sofia Goggia a renoué avec le succès de la plus belle des manières puisque l’Italienne a écrasé la concurrence ce samedi à l’occasion de la première descente de Lake Louise. Exceptionnelle de bout en bout, sensationnelle sur la partie de glisse, la Bergamasque a repoussé sa dauphine, l’Américaine Breezy Johnson, à près d’une seconde et demie (+ 1’’47). Il s’agit du 12e succès de sa carrière, son 9e en descente. L’Autrichienne Mirjam Puchner complète le podium alors que Mikaela Shiffrin, de retour en descente pour la première fois depuis deux ans, n’a pas brillé.

Ad

C’était le jour de tous les retours. Celui de Kilde chez les messieurs , vainqueur pour la première fois quasi un an après sa blessure au genou, mais aussi ceux de Shiffrin et Goggia, du côté de la descente dames. Si l’Américaine est passé complètement à côté de sa course (26e), se montrant incapable de se lâcher, l’Italienne a elle immédiatement renoué avec la victoire. Celle qui restait sur quatre succès consécutifs en descente avant sa blessure a montré qu’elle n’avait rien perdu de sa superbe en dominant outrageusement la première épreuve à Lake Louise.

Lake Louise Après une interminable attente, Shiffrin et Goggia reprennent de la vitesse IL Y A 12 HEURES

Avec des trajectoires tendues, Kilde a envoyé du lourd pour l'emporter : sa course en vidéo

Johnson, dauphine plus proche de la 17e que de Goggia !

Déjà largement en tête après une première portion de glisse où personne n’a pu rivaliser avec elle, la Bergamasque a réalisé la descente parfaite, se montrant juste lorsqu’il le fallait – comme à l’entrée du second mur – pour mieux créer de la vitesse sur le reste du tracé et exploser la concurrence de manière inouïe. Dauphine de l’Italienne, Breezy Johnson était plus proche de la 17e (1’’24 d’avance sur Stéphanie Venier) que de Sofia Goggia (1’’47 d’écart) !

Malgré tout, l’Américaine signe son 5e podium en Coupe du monde et le meilleur résultat de sa carrière dans la discipline. Elle devance l’Autrichienne Mirjam Puchner (+ 1’’54), la seule à limiter la casse avec Goggia sur les sections de plat. Mais l’Italienne était intouchable ce vendredi.

On pensait pourtant que Lara Gut-Behrami pouvait inquiéter la skieuse lombarde mais la Suissesse s’est complètement trompée dans ses intentions et ne prend que la 17e place, à près de trois secondes de Goggia. Trois secondes, c’est d’ailleurs l’exact retard de la première Française au classement, Romane Miradoli (19e), qui s’est quelque peu rassurée pour son retour. Malheureusement, c’est la seule Tricolore dans les points puisque Gauche n’a pu faire mieux que 31e. A des années-lumières d’une Sofia Goggia seule au monde.

Lake Louise Lake Louise 2004 : Le premier des 82 succès de Vonn IL Y A 14 HEURES