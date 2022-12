Cette fois, il n'y pas vraiment eu de suspense. Vainqueure de justesse de la première descente samedi, Sofia Goggia a remis les points sur les "i" en s'imposant plus nettement lors de la seconde descente de Lake Louise. Après un départ presque hésitant pour une skieuse de se qualité, l'Italienne a découpé le Coach's Corner et le Fall Away, avec des trajectoires très intérieures, avant de laisser filer sur le bas, où personne n'a pu rivaliser en glisse. Elle devance la revenante autrichienne Nina Ortlieb (+ 0''34) et la Suissesse Corinne Suter (+ 0''37) pour s'offrir son 2e succès de la saison, la 19e victoire de sa carrière. Meilleure Française, Romane Miradoli fait mieux que lors de la première descente et accroche le top 10.

Ad

Lake Louise Goggia, rentrée parfaite HIER À 20:46

Goggia, intouchable à Lake Louise

La reine de Lake Louise, c'est toujours elle. Déjà vainqueure des trois courses disputées dans l'Alberta l'an dernier (deux descentes et un Super-G), Sofia Goggia peut toujours espérer réitérer pareille performance en 2022. D'autant qu'elle semble clairement monter en puissance. Alors qu'elle avait été inquiétée samedi malgré son succès (les trois premières se tenaient en six centièmes), sa victoire n'a souffert d'aucune contestaion sur la deuxième descente. Malgré des conditions climatiques compliquées (fort vent sur le haut) qui ont d'ailleurs poussé les organisateurs à abaisser le départ au départ de réserve, Goggia a livré un véritable récital.

Sofia Goggia Crédit: Getty Images

Pourtant imparfaite dans le Coach's Corner, se faisant un peu descendre par moments, la Transalpine a compensé par des trajectoires incroyables, très directes et intérieurs. Ne trainant jamais sur l'appui, elle a acquis un maximum de vitesse ainsi pour le bas du tracé où elle a nettement fait la différence, notamment sur le dernier schuss. Elle y a ainsi repris plus de deux dixièmes à toutes ses adversaires, de quoi confirmer sa domination et sa deuxième victoire de la saison. Voilà trois ans désormais que Soffia Goggia ne s'est plus inclinée à Lake Louise... Corinne Suter, pourtant en grande forme en ce début de saison, doit se contenter de la 3e place (+ 0''37). Même Nina Ortlieb, à un niveau stratosphérique pour son retour à la compétition après deux ans de blessures, a dû s'incliner (2e, + 0''34). Les Françaises, elles, n'ont pas pu lutter.

Premier top 10 de la saison pour Miradoli

Partie avec le dossard 2, Romane Miradoli a réussi à faire mieux que samedi (11e), mais à peine. Longtemps dans la course au top 5, la Française aviat fait le job dans la partie technique, comme à son habitude, mais la skieuse haut-savoyarde a malheureusement été obligée de poser un petit appui à la réception du saut après le Fall Away. Une toute petite erreur qui lui a toutefois coûté cher en terme de vitesse sur la section de glisse menant à l'arrivée. Miradoli accroche malgré tout son premier top 10 (10e, + 1''26) de la saison. Laura Gauche devra elle attendre pour signer une première performance de référence. Pas du tout dans le bon tempo, la Tricolore termine à une décevante 27e place (+ 2''32). Loin, très loin d'une Sofia Goggia intouchable.

Lake Louise Débuts réussis pour Goggia : son premier run de la saison en vidéo HIER À 20:26