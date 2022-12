On prend les mêmes et on recommence. Reine de la descente l’an passé, Sofia Goggia a débuté sa saison de la meilleure des manières en dominant la descente de Lake Louise. Etonnamment plus à l’aise dans les sections de glisse que dans le Coach’s Corner ou le Fall Away, l’Italienne n’a pas été aussi dominante qu’au début de l’hiver passé mais elle a devancé la Suissesse Corinne Suter (+ 0’’04) et l’Autrichienne Cornelia Huetter (+ 0’’06) pour s’offrir la 18e victoire de sa carrière, la 13e en descente. Les Françaises ont, elles, déçu.

Le Fall Away exceptionnel d’Huetter

Si maintenant elle domine les sections de glisse, ça va être encore plus compliqué de venir lui contester la victoire. Habituée à faire la différence dans les sections techniques, ces longues courbes que le Coach’s Corner ou le Fall Away proposent au plein cœur du tracé de la descente de Lake Louise, Sofia Goggia a cette fois creusé l’écart sur le haut et sur le bas du tracé, sur des parties planes où elle s’est même permise de devancer la reine en la matière, Mirjam Puchner (4e à l’arrivée, + 0’’35).

Toujours aussi juste sur les lignes, jamais abaissée par les mouvements de terrain, l’Italienne a parfaitement su relâcher quand il le fallait pour tailler chaque courbe au maximum. Mais il n’en fallait pas moins pour aller chercher une 18e victoire en carrière, dès la première descente de la saison. En très grande forme, Corinne Suter a même longtemps cru pouvoir réussir l’exploit, étant même en tête à mi-course (- 0’’04 au 4e inter) mais elle a finalement dû se contenter de la 2e place (+ 0’’04), juste devant la surprise du jour, Cornelia Huetter (+ 0’’06), autrice d’un Fall Away stratosphérique (0’’36 reprises à Goggia !), avec des trajectoires folles. Mais ça n’a pas suffi à priver l’Italienne de son premier succès de la saison.

Les regrets de Miradoli

Les Françaises ont elles légèrement déçu sur cette première descente de Lake Louise. En tout cas au niveau du résultat pour Laura Gauche avec la 26e place (+ 2’’51) mais, encore plus pour Romane Miradoli. La Haut-Savoyarde aura des regrets tant la grande majorité de sa course confirmait son nouveau statut de cador et semblait l’emmener vers le top 5 (4e à 0’’37 au 4e intermédiaire). Mais la Française est partie un peu large à la sortie du Fall Away et a été obligée de marquer un gros appui, lui coûtant toute sa vitesse, au pire moment. Miradoli doit finalement se contenter de la 11e place (+ 1’’28), loin de ses espérances.

