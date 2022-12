C’était la seule place du podium qui lui manquait et la seule dont elle voulait bien. Après ses 2e et 3e places lors des deux descentes de Lake Louise, Corinne Suter est cette fois montée sur la plus haute marche du podium au Canada, à l’occasion du super-G disputée ce dimanche. Très intelligente dans le Falla Away, négocié habilement pour en ressortir avec un maximum de vitesse, la Suissesse a devancé l’Autrichienne Cornelia Huetter (+ 0''02) et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+ 0''16) pour s’offrir sa première victoire de la saison, la 5e de sa carrière. Pas de top 10 pour les Françaises, toutes piégées dans la partie technique.

