La première victoire en Coupe du monde attendra encore. Pour lancer la 19e saison de sa carrière, Johan Clarey espérait sans doute mettre fin à sa disette de victoire mais le Tricolore n’a rien pu faire face à un Aleksander Aamodt Kilde intouchable. Pourtant en tête après une trentaine de secondes de course (- 0’’22 sur Kilde), le Français de 41 ans a souffert dans la portion technique de la descente. "J’ai fait quelques fautes, notamment sur la fin du Fall Away où je n’étais pas loin de me mettre sur le toit", avoue le Tignard, qui a heureusement su se rattraper pour éviter la catastrophe.

Ad

Commencer ainsi, ça met en confiance pour la suite

Lake Louise La météo fait des siennes, la descente de Lake Louise repoussée à samedi HIER À 18:57

Mais ses petites fautes lui ont coûté cher au niveau du chrono, perdant beaucoup de temps dans la section technique, après avoir perdu une bonne partie de sa vitesse à la sortie du Coach’s Corner. Au final, Johan Clarey boucle cette descente à la 6e place (+ 0’’88). L’un de ses meilleurs résultats en carrière en descente sur la piste "Olympia" (5e en 2010, 2013 et 2018). De quoi satisfaire le Français pour sa rentrée.

Il était déchaîné : comment Kilde a maté la concurrence sur la descente

"Sur l’engagement je suis content de ma course, admet-il. Les conditions étaient bonnes pour moi, j’ai eu de la chance, ça n’a pas été le cas pour tout le monde. J’ai eu un tout petit peu de vent de temps en temps : c’était du Lake Louise quoi, avec de l’incertitude et de l’irrégularité. Mais commencer avec une bonne course comme ça, ça fait toujours plaisir et ça met en confiance pour la suite". Tant mieux car la suite ne va pas tarder à arriver, avec une deuxième course dimanche à Lake Louise, avec un Super-G.

13 points cumulés en Super-G à Lake Louise depuis 2015

Une épreuve qui n’a jamais réellement souri au Français, depuis sa première participation il y a quinze ans, en 2007 (46e). En dix départs dans la discipline sur la piste canadienne, le vice-champion olympique de descente (2022) et vice-champion du monde de Super-G (2019) n’a accroché que deux tops 10 (10e en 2011, 8e en 2014) et n’a même marqué que 13 petits points au cumul lors de ses quatre derniers Super-G à Lake Louise (24e en 2018 et 25e en 2019). Pas de quoi rêver à priori à un premier succès, dimanche. Mais à 41 ans, Johan Clarey a passé l’âge de s’interdire de rêver.

Clarey : "Ma médaille olympique remplace les victoires en Coupe du monde que je n'ai pas eues"

Lake Louise Odermatt, toujours plus cool : "C'est tranquille et plus facile pour moi" 24/11/2022 À 22:51