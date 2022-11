Décidément, ce premier week-end de vitesse aura plutôt été positif pour les Bleus. Alors que Lake Louise a rarement réussi aux Français depuis son entrée au calendrier de la Coupe du monde (6 podiums seulement en 17 saisons), 2022 restera comme un très bon cru.

Même s’il n’y a pas eu de septième podium, ils ont été quatre à rentrer dans les 16 premiers du Super-G canadien (Clarey 16e et Pinturault 12e) et même deux dans le top 10, avec la 8e place de Nils Allegre (+ 1’’28) et surtout, la 5e place de Matthieu Bailet (+ 1’’16). Une performance idéale pour lancer la saison de vitesse. Surtout pour le Niçois, qui a changé de matériel à l’intersaison.

Vu mon été compliqué, je suis content de la manière dont j’ai skié

"Je suis très satisfait pour aujourd’hui, surtout au vu des conditions qui n’étaient pas faciles, explique Bailet. J’étais un peu en difficulté les jours précédents mais d’avoir su réagir et chercher cette belle cinquième place un peu inattendue avec le nouveau matériel, c’est une vraie belle satisfaction". Même son de cloche du côté de Nils Allegre, auteur de son sixième top 10 en carrière, son premier depuis un an et demi.

Matthieu Bailet, lors du Super-G de Lake Louise le 27 novrembre 2022 Crédit: Getty Images

"Je suis vraiment content de la manière dont j’ai skié, je me suis vraiment senti bien dès le portillon, raconte le skieur de Serre-Chevalier. Vu mon été compliqué avec les deux opérations, je suis content de la manière dont j’ai skié. Je suis fier de moi. Ça prouve que j’ai fait certains bons choix de matériel avec mon technicien sur ces conditions". Car les conditions n’étaient pas idéales pour tout le monde, avec ce brouillard et cette neige qui ont passé leur temps à jouer avec les nerfs des skieurs. Si certains comme l’Autrichien Daniel Hemetsberger (7e) en ont bien profité, d’autres n’ont pas eu cette chance.

Premiers points à Lake Louise pour Pinturault

Ça a notamment été le cas d’Alexis Pinturault, parti un peu tôt avec le dossard 4. "Je n’avais pas un dossard très favorable étant donné la neige qui est tombée dans la nuit, explique t-il. Malgré tout j’ai eu des assez bonnes sensations, j’ai pu bien m’exprimer sur pas mal de secteurs, je pêche un peu plus sur les parties de glisse".

"Ce sont des conditions pas forcément faciles ici à Lake Louise, poursuit-il. Elles sont souvent un peu changeantes. Malgré tout, les sensations étaient bonnes et c'est plutôt pas mal dans l’ensemble. Ce n’est pas une piste où j’ai l’habitude de venir. C’est mon premier Super-G ici depuis de longues années ici et le résultat est plutôt bon".

Favrot : "J’essaie de trouver du positif pour me reconstruire au mieux"

De quoi aborder avec confiance le week-end à venir à Beaver Creek, sur la Bird’s of Prey, cette piste technique que Pinturault adore et où il a déjà brillé par le passé en Super-G (6e les deux fois l’an passé, 3e en 2014) mais sans jamais s’imposer. Y compris en géant. Mais ce beau résultat à Lake Louise, où il n’avait encore jamais marqué le moindre point, a tout pour l’emmener vers un premier succès aux Etats-Unis. "J’espère pouvoir m’en servir pour la suite", admet d’ailleurs le skieur de Courchevel. Un espoir partagé par ses compatriotes.

Il va falloir enchaîner à Beaver Creek

"Je le prends comme une motivation, une preuve que le départ est bon, analyse Bailet. Il va falloir enchaîner à Beaver Creek, tout le challenge est là pour moi en ce début de saison : réussir à trouver la performance avec mon nouveau matériel". De son côté, Nils Allegre se félicite de voir le travail estival payer. "On s’est vraiment levé tôt cet été pour trouver les réglages, explique t-il. En Super-G ça a l’air de fonctionner, à voir pour la suite". Et la suite, ça commence dès vendredi prochain, avec la première des deux descentes de Beaver Creek. En attendant le Super-G dominical.

