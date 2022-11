La descente de Coupe du monde de ski alpin hommes prévue vendredi à Lake Louise a été repoussée à samedi à cause du brouillard présent dans la station canadienne, ont annoncé les organisateurs. La descente remplacera donc le Super-G initialement prévu samedi. Au lieu du triptyque descente-SuperG-SuperG prévu à Lake Louise, il n'y aura donc que la descente samedi avant le Super-G, toujours au programme dimanche.

C'est déjà la huitième course du circuit mondial de ski alpin annulée depuis le lancement de la saison fin octobre à Sölden (Autriche) après le géant femme d'ouverture à cause du mauvais temps, puis quatre descentes (deux hommes et deux femmes) à Zermatt/Cervinia et deux parallèles à Lech (Autriche) en novembre en raison du manque de neige. Jusque là, les hommes ont pu disputer un géant à Sölden et les femmes deux slaloms à Levi (Finlande) la semaine dernière.

