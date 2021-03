Alexis Pinturault a décidé de s'aligner sur la descente. C'est la première information de cette semaine décisive dans l'attribution du gros globe de cristal. La lutte lors des finales de Lenzerheide sera intense entre le Français, toujours en tête, et Marco Odermatt. Reste une énorme inconnue : la descente aura-t-elle lieu ? C'est loin d'être certain. Le deuxième entraînement officiel de la descente a été annulé mardi en raison des conditions météo "en raison des chutes de neige, de la météo actuelle avec un vent fort, et du travail en cours sur la piste", l'entraînement est annulé écrit la FIS.

Le premier entraînement lundi n'avait déjà pas pu avoir lieu à cause des incessantes chutes de neige sur la station des Grisons. Une descente femmes et une descente hommes sont prévues mercredi, mais il est obligatoire qu'un entraînement officiel puisse se dérouler au préalable pour que le départ puisse être donné et la météo reste incertaine pour mercredi. Alexis Pinturault, en tête du classement général, verrait plutôt d'un bon oeil l'annulation de la descente, beaucoup plus favorables à son rival suisse.

