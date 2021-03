Au lendemain de l'annulation des deux descentes, les super-G des finales sont eux aussi perturbés par la météo. Initialement prévus à 9h30 et 11h, les départs des femmes et des hommes ont été décalés au début de l'après-midi par la FIS, qui espère une amélioration des conditions météorologiques. Pour les femmes, la course débutera à 13 heures, et à 14 heures pour les hommes.

Autant chez les femmes que ches les hommes, ce super-G peut jouer un rôle décisif pour les classements de la Coupe du monde. Alexis Pinturault et Marco Odermatt ne sont séparés que de 31 points et le Suisse a l'avantage dans la discipline. Sans ce super-G, ses chances de succès au général s'amenuiseraient. Pour le classement de la spécialité, Vincent Kriechmayr est à peu près tranquille mais Odermatt, toujours lui, n'est qu'à 83 points et peut toujours théoriquement revenir.

Lenzerheide Pinturault-Odermatt, trois courses pour se départager : le rush final vers le globe décrypté IL Y A 21 HEURES

Du côté des femmes, si Lara Gut (525 points, 4 succès et 198 unités d'avance sur Federica Brignone) est assurée du petit globe, elle peut se servir de cette course pour mettre la pression sur Petra Vlhova au général. La Tchèque a un bel avantage (96 points) et sans le super-G, Gut dirait adieu à toutes ses chances.

Lenzerheide Pinturault après l'annulation de la descente : "Ça change un peu" IL Y A 21 HEURES