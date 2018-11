Le slalom dames EN DIRECT

Entre les piquets, l'hiver a démarré sur un scénario déjà vu et revu. La première manche du premier slalom de la saison a été dominée par Mikaela Shiffrin ce samedi matin à Levi. Lauréate de sept des neuf slaloms de l'hiver l'an dernier en Coupe du monde, l'Américaine a pris les devants sans forcer. Mais elle n'a pas tué tout suspense. Frida Hansdotter, championne olympique à Pyeongchang, est en embuscade, à seulement 14 centièmes. Le podium provisoire est complété par la Slovaque Petra Vlhova (+0''59), tenante du titre en Finlande. La seconde manche vaudra donc le détour, à partir de 13h45.

Dauphine de Shiffrin l'an dernier aux classements du petit et du gros globe, Wendy Holdener n'est pas totalement décrochée non plus. La Suissesse est 5e à 0''70. Elle est encadrée par l'Autrichienne Katharina Gallhuber (+0''63) et la Suédoisse Anna Swenn-Larsson (+0''93). Elles sont six dans la même seconde. Contrairement à ce que l'on observe généralement à mi-parcours, Shiffrin est donc loin d'avoir course gagnée.

Mugnier seule survivante parmi les Bleues

La course a démarré avec 45 minutes de retard, la faute à un vent aléatoire, souvent violent. Une fois la course lancée, la "Levi Black" s'est rapidement dégradée, ce qui a notamment profité à Shiffrin, partie avec le dossard 1. Les Françaises n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Seule Adeline Mugnier a passé le cut (27e à 2''16). La tête de file Nastasia Noens a sombré malgré son dossard 23 (46e à 3''00). Tout juste remise d'une mononucléose, Josephine Forni n'a pas fait de miracle (41e à 2''69). Pour sa première course à la tête des slalomeuses, Michel Lucatelli, l'ancien patron du skicross français, rêvait sans doute d'un meilleur scénario.