Pinturault va-t-il garder son trône ?

Fin octobre, la course à la succession de Marcel Hirscher a idéalement débuté pour Alexis Pinturault. Victorieux du géant d’ouverture de Solden, le Français débarque donc à Levi en tant que leader de la Coupe du monde. Un statut qu’il devrait pouvoir garder ce dimanche. Manuel Feller (12e à Solden, 22 pts) et Henrik Kristoffersen (18e, 13 pts) sont les seuls à pouvoir le menacer en Finlande. Mais ils accusent beaucoup de retard, si bien que Pinturault n’aurait besoin que d’une 11e place en cas de victoire de l’Autrichien et d’une 17e place pour un succès du Norvégien. De quoi voir venir.

Certes, Pinturault n’est pas à l’abri d’une sortie de piste. L’an dernier, il avait d’ailleurs abandonné en début de première manche. Et Levi ne lui a jamais réussi (8e place comme meilleur résultat en 2017). Mais suite à son dernier accroc en Finlande, Pinturault s’est trouvé une régularité inédite. Depuis un an, entre les piquets, Il n’a plus connu le moindre abandon (10 slaloms de rang, un record), une période faste où il a signé trois podiums et une 4e place aux Mondiaux.

Pinturault peut donc aborder ce rendez-vous avec confiance, d’autant qu’il semble avoir bien préparé son affaire ces derniers jours en Autriche. Le skieur de Courchevel est autrement plus armé qu’en 2016, où il s’était retrouvé dans la même situation. Leader après un succès à Solden, il s’était contenté d’une 11e place à Levi et avait cédé la tête du général à Hirscher. Une chose est sûre pour dimanche : ce ne sera pas l’Autrichien qui viendra l’embêter.

Vidéo - Tenant du titre, Pinturault a récidivé au bout d'un deuxième run parfait 02:00

Shiffrin va-t-elle dépasser Stenmark ?

Avec 40 victoires chacun en Coupe du monde de slalom, Mikaela Shiffrin et Ingemar Stenmark codétiennent le record de succès entre les piquets. L’Américaine avait égalé le Suédois à l’occasion des finales de Soldeu en mars. Elle tient donc, samedi, une première occasion de dépasser la légende scandinave.

Qui pour l’en empêcher ? Wendy Holdener est toujours à l’affût (22 podiums sans la moindre victoire en slalom) mais Petra Vlhova demeure son unique rivale sur le papier. La Slovaque est la seule à avoir battu Shiffrin lors des 20 derniers slaloms de Coupe du monde (4 succès contre 16 pour l’Américaine, qui n’a abandonné qu’à une reprise durant cette période). Mais Vlhova était à côté de la plaque lors du géant de Solden (14e). A-t-elle depuis retrouvé des couleurs ? Réponse samedi.

Tenante du titre et triple victorieuse à Levi (2013, 2016 et 2018), Shiffrin n’a jamais gagné deux fois consécutivement dans la station finlandaise. Le doublé n’a d’ailleurs jamais été réalisée chez les dames. En tout cas, même sans victoire samedi, Shiffrin devrait pouvoir prendre la tête de la Coupe du monde. Celle qui l’avait battue à Solden, la prodigieuse Alice Robinson, n’est pas du déplacement en Finlande. La Néo-Zélandaise s’est blessée au genou et a d’ailleurs déjà tiré un trait sur le prochain géant, prévue le 30 novembre à Killington. Elle n’avait, de toute manière, pas prévu de venir à Levi, le slalom n’étant pas encore à son programme.

Vidéo - Pour six centièmes, Shiffrin a dû s'incliner face à Robinson : sa seconde manche 01:24

Noël est-il prêt ?

Fort de trois succès l’an passé, dont en Andorre lors des finales, Clément Noël est la révélation du dernier hiver. Numéro 2 mondial derrière Hirscher, qui n’est plus là, le Vosgien de 22 ans aurait dû faire un grand favori à la victoire pour dimanche. Oui mais voilà, il s’est blessé au dos en début d’automne, ce qui l’a conduit à quitter prématurément le stage d'Ushuaia. Si Noël s’est voulu optimiste depuis, expliquant ne plus ressentir de douleurs au moment de rechausser les skis le 31 octobre, son état de forme demeure incertain.

Une victoire n’est évidemment pas à exclure, mais il s’agira avant tout de se rassurer. Pour l’heure, la piste finlandaise ne lui a jamais souri (DNQ1 en 2016, DNF1 en 2017, 26e en 2018). Mais n’oublions qu’il avait failli, l’an dernier, y décrocher le tout premier podium de sa carrière, une faute grossière lui ayant coûté la boîte en toute fin de seconde manche.

Clément Noël lors des finales à SoldeuGetty Images

Grange va-t-il réussir son come-back ?

Jean-Baptiste Grange compte, lui, beaucoup d’heureux souvenirs à Levi. Victorieux ici à deux reprises, le double champion du monde avait signé l’an dernier un top 5 qu’il attendait depuis près de cinq ans en coupe du monde. En 2010, l’étape finlandaise avait vu son grand retour après une rupture des ligaments croisés qui l’avait privé des JO de Vancouver. Un come-back gagnant puisqu’il s’était imposé avec maestria.

On n’ose rêver que l’histoire bégaye pour JB, qui arbore désormais 35 printemps. Mais le voir revenir à la compétition, 10 mois après une nouvelle grave blessure au genou qui aurait pu mettre fin à sa carrière, est un plaisir qu’on ne saurait assurément pas bouder. Et à Levi, on ne sait jamais avec Grange...