La lutte reprend de plus belle. Seule skieuse capable de battre Mikaela Shiffrin en slalom l'an passé, Petra Vlhova est bien partie pour rendosser ce costume cette saison. A Levi, la Slovaque a remporté la première manche, samedi matin, en devançant de 0"13 l'Américaine, pourtant partie avec le dossard 1.

L'Autrichienne Katharina Truppe, toujours en quête du premier podium de sa carrière, complète le podium de ce premier run (+ 0''99). Toutes les autres sont déjà au-delà de la seconde de retard.

Première manche du premier slalom de la saison et déjà une petite surprise, donc. Ce n'est pas Mikaela Shiffrin, quadruple championne du monde en titre de la discipline, qui a pris les commandes au terme du premier acte. Pourtant, l'Américaine semblait avoir réalisé un run de qualité. Partie avec le dossard 1, la native de Vail, qui bénéficiait du tracé de son entraîneur, a enchaîné les portes avec sa fluidité et sa maitrise habituelles. Elle aura d'ailleurs repoussé au loin qu'attendu la grande majorité de ses rivales, à l'image de la Suédoise Anna Swenn Larsson (4e, + 1''31) ou la Suissesse Wandy Holdener (6e, + 1''55). Mais ça n'a pas été le cas de la plus dangereuse d'entre elles.

Pas de Françaises au niveau

Partie avec le pire dossard possible (7), Petra Vlhova a très vite montré qu'elle était dans une forme resplendissante. Agressive sur le haut, la Slovaque était toutefois en retrait (+ 0''26) à l'approche du mur. Mais c'est justement là qu'elle a fait la différence. Parfaite sur les lignes, relâchant très tôt l'appui, la championne du monde 2019 de géant a repris plus de trois dixièmes à l'Américaine pour finalement s'offrir le meilleur temps de la manche en 58''64. Seule skieuse à avoir battu Shiffrin l'an dernier (à Flachau), la Slovaque repart sur les mêmes bases que l'an dernier mais devra tenir bon en seconde manche pour résister à l'Américaine, vainqueur trois fois à Levi – dont l'an dernier - mais jamais deux fois de suite.

Une deuxième manche à laquelle ne participeront pas les Tricolores. Respectivement parties avec les dossards 55 et 60, Doriane Escane et Joséphine Forni n'ont pas réussi de miracles avec les 37e (+ 3''68) et 35e (+ 3''63) temps de la première manche. Pour cela, il aura fallu une performance comme celles réalisées par la Norvégienne Thea Louise Stjernesund (17e, + 2''73) et surtout la Tchèque Martina Dubovska (10e, + 2''11).