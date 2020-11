On prend les mêmes et on recommence. Comme c’est le cas depuis deux ans en Coupe du monde, Petra Vlhova et Mikaela Shffrin ont largement dominé la première manche du slalom de Levi. En Finlande, c’est la Slovaque, tenante du globe de la spécialité, qui a pris les commandes après le premier acte. Posée, toujours aussi précise, Vlhova a devancé l’Américaine (+ 0"15), très à l’aise pour son retour à la compétition après dix mois d’absence mais loin de s'être totalement lâchée. L’Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0"52) complète le podium de la première manche.