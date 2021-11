Onze centièmes seulement. Les deux reines du circuit se tiennent en un mouchoir de poche à l’issue de la première manche du premier slalom de l’hiver, ce samedi à Levi. Petra Vlhova a signé le temps de référence en partant avec le dossard 2. Dans la foulée, Mikaela Shiffrin ne lui a concédé que 0”11 et a été la seule à pouvoir titiller la Slovaque, tenante du titre du gros globe et lauréate des deux derniers slaloms disputés sur la piste finlandaise. De quoi préserver un savoureux suspense avant la seconde manche, à suivre à partir de 13h30.

La troisième place provisoire revient à la surprenante Andreja Slokar (+0”48), sur son nuage après la première victoire de sa carrière le week-end dernier au parallèle de Lech. La revenante Anna Swenn Larsson (4e à 0”55), qui n’avait plus couru depuis un an et neuf mois, constitue la principale menace de la jeune Slovène pour le podium. Première des trois Françaises en lice, Nastasia Noens a un peu déçu (+2”01, 23e après 31 dossards) puisqu’on l’avait vu remporter un slalom FIS le week-end dernier en Suède.

Vlhova devant Shiffrin, la 1re manche du slalom a tenu ses promesses : le Top 3 en vidéo

Escané manque le coche pour un centième

Noens sera la seule Française présente lors du run final. Marie Lamure, dossard 72, s'est classée 76e (+4"76). Les regrets sont bien plus importants pour Doriane Escané (+2"24). La skieuse de Courchevel termine à la pire des places, la 31e. Elle rate le cut pour un petit centième... Cruel. Cela aurait été la première qualification de sa carrière dans un slalom de Coupe du monde. Elle pourra tenter à nouveau sa chance dès dimanche, toujours sur la Levi Black.

