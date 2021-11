Les manches de slalom se suivent et se ressemblent pour Petra Vlhova à Levi. Pour la cinquième fois consécutive sur la piste finlandaise, la Slovaque a dominé la concurrence pour prendre les devants au terme du premier tracé de ce deuxième slalom de Levi. Déjà vainqueur samedi devant Mikaela Shiffrin, Vlhova a remis ça ce dimanche en devançant l’Américaine sur un tracé pourtant mis en place par l'entraîneur de cette dernière.

Plus légère dans le mur, plus juste aussi, la Slovaque s’élancera en dernière position toute à l’heure, avec l’ambition de faire le doublé en Finlande, comme la saison passée. Mais il faudra se méfier de Shiffrin, toutefois encore au contact (+0’’18). La Suissesse Michelle Gisin (+0’’36) complète le podium de cette première manche.

Noens coince

Elle a devancé de justesse l’une des revenantes, la Suédoise Anna Swenn Larsson (4e, +0’’37), qui n’avait plus skié les pistes de la Coupe du monde depuis un an et demi avant le slalom de la veille. Sensation du début de saison avec sa victoire en parallèle et sa 4e place hier, la Slovène Andreja Slokar a, elle, coincé dans cette première manche (16e, +1’’60), en raison d’une grosse faute sur un mouvement de terrain qui aura piégé pas mal de skieuses. L'exploit du jour est lui venu de la Norvégienne Maria Therese Tviberg, qui a pris la 5e place (+ 0''52) malgré son dossard 46.

Très bien partie sur le haut (+0’’48 à mi-pente), Nastasia Noens a encore livré une prestation frustrante, se montrant incapable de se lâcher dans le mur, avec un ski bien trop perpendiculaire. La Française doit donc se contenter de la 23e place (+1’’81), à plus de huit dixièmes du top 10 qu’elle n’a jamais accroché à Levi.

