Ski alpin

Vlhova devant Shiffrin, la 1re manche du slalom a tenu ses promesses : le Top 3 en vidéo

Samedi à Lévi, Petra Vlhova et Mikaella Shiffrin se sont livrées une belle bataille lors de la première manche du slalom, pour se placer au mieux avant le second acte. Voici en images les runs des deux championnes et et le passage d'Andreja Slokar, qui a pris le 3e temps provisoire.

00:03:33, il y a 33 minutes